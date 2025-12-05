Porta Ovest Pecoraro denuncia la mancanza di pareri tecnici

Il blocco del progetto Porta Ovest non sarebbe attribuibile alle assenze politiche in Consiglio comunale, bensì a carenze documentali strutturali e procedurali. Lo afferma Claudia Pecoraro, vicepresidente del Consiglio comunale e consigliera del Movimento 5 Stelle, a seguito dell’accesso agli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it