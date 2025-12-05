Porta dei documenti in tribunale e accusa un malore | anziano salvato grazie al defibrillatore

Un uomo di 85 anni colto da malore mentre si trovava in tribunale è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di via Hermet. I fatti sono avvenuti lo scorso 3 dicembre. L’anziano, che si trovava presso il palazzo di giustizia per consegnare dei documenti, èimprovvisamente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

