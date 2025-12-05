Ponti Rossi | consegna la droga in scooter Tratto in arresto insieme al complice dalla Polizia di Stato

Arrestati a Napoli due uomini sorpresi con oltre 3 chili di droga e materiale per lo spaccio durante un'operazione della Polizia di Stato.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne e un 58enne, entrambi napoletani e con precedenti, anche specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, nell'ambito di servizi all'uopo predisposti, nel transitare in via Bernardino Telesio, nel quartiere San Carlo Arena, hanno notato il 29enne che, dopo essere uscito da un appartamento con fare circospetto, è salito alla guida di uno scooter.

