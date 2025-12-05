Pontecgnano addestramento armato della polizia municipale | il Tiro a Segno nazionale diffica il Comune

Salernotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tiro a Segno Nazionale (TSN), Sezione di Eboli, ha formalmente contestato la recente decisione del Comune di Pontecagnano Faiano di affidare l'addestramento armato della Polizia Locale a una struttura privata. Con una nota ufficiale il Presidente della sezione, Alessandro Rizzo, ha richiesto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

