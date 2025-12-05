Ponte Padre Pio terminati i lavori per il Brt | riaperte le 4 corsie

Baritoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminate oggi le principali attività del cantiere Brt avviate sul ponte Padre Pio. Il cavalcavia che collega le vie Caldarola e Omodeo, negli ultimi giorni, aveva visto gli operai al lavoro per la realizzazione delle corsie dedicate ai mezzi elettrici del sistema Bus Rapid Transit. Le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ponte padre pio terminatiAccelerata ai lavori Brt sul ponte Padre Pio: entro venerdì la fine dell’intervento - Il cantiere resterà sul ponte ancora pochi giorni, poi tornerà su via Caldarola. Lo riporta baritoday.it

ponte padre pio terminatiBari, lavori sul ponte per le prime corsie del Brt: «Disagi, ma sarà cantiere lampo» - Dopo i lavori avviati al capolinea di via di Maratona e in via Caldarola, a Bari entra nel vivo il cantiere del Brt (Bus rapid transit) con la realizzazione del primo tratto di ... Come scrive quotidianodipuglia.it

ponte padre pio terminatiBus Rapid Transit a Bari, ecco i lavori su ponte Padre Pio. Traffico e rallentamenti a Japigia FOTO - Da ieri i lavori che riguardano il mezzo elettrico finanziato con 160 milioni di fondi Pnrr e destinato a ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

ponte padre pio terminatiIl cantiere del Brt arriva sul ponte Padre Pio a Japigia: modifiche alla viabilità - Dal 1° dicembre, fino al completamento dell’intervento, previsto indicativamente per il 23 dicembre, partono gli interventi sul viadotto di via Omodeo a Japigia: stop al traffico dalle 23. Da baritoday.it

ponte padre pio terminatiBRT, dal 1° dicembre partono i lavori 27 novembre sul ponte Padre Pio di via Omodeo - Ciurnelli:  “L’obiettivo è offrire un servizio sempre più puntuale e accessibile, potenziando le linee ad alta frequenza e rafforzando il collegamento ... Da ambienteambienti.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Padre Pio Terminati