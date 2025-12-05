Ponte di Legno | Magic Christmas

Bresciatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale approda anche a Ponte di Legno: domenica 7 dicembre arrivano luminarie, spettacoli e concerti. Mentre le vie del centro saranno animate da magnifiche farfalle luminose, che non mancheranno di distribuire gadget natalizi a chi incontreranno, in piazza XXVII Settembre arriverà la musica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

