Ponte dell’Immacolata | turismo da 4 miliardi in Italia

CNA Turismo stima 11 milioni di viaggiatori e 4 miliardi di giro d’affari nel Ponte dell’Immacolata. Il Ponte dell’Immacolata si conferma uno dei momenti più attesi per il turismo italiano. Secondo un’indagine di CNA Turismo e Commercio, tra il 6 e l’8 dicembre il giro d’affari complessivo raggiungerà i quattro miliardi di euro, grazie alle spese dirette e indirette dei vacanzieri. In movimento sono previste circa 11 milioni di persone, con oltre 3 milioni di pernottamenti nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Di questi, 1,75 milioni saranno turisti stranieri e 1,25 milioni italiani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ponte dell’Immacolata: turismo da 4 miliardi in Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Ponte dell'Immacolata sulla neve, ma quanto costa sciare? Per tre adulti la spesa può arrivare a 260 euro al giorno Vai su X

METEO PONTE DELL’IMMACOLATA: come sarà il tempo il 6, 7 e 8 dicembre? Se stai organizzando un weekend fuori, una visita ai mercatini o una semplice giornata in famiglia… questa è la notizia che ti serve. Tra anticiclone in arrivo, qualche pioggia residu - facebook.com Vai su Facebook

Ponte dell’Immacolata: il turismo cresce fra impianti aperti, eventi e nuovi locali - Dal 6 all'8 dicembre i dati dell'Osservatorio federato sul turismo, promosso da Regione, H- Segnala ilgazzettino.it

Turismo: Anas, per ponte Immacolata previsti 31,4 milioni di spostamenti autoveicoli - Nel ponte dell'Immacolata sulla rete Anas, società del gruppo Fs, sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso ... Da agenzianova.com

Ponte dell’Immacolata, 13 milioni di italiani in viaggio - I dati delle indagini di Federalberghi e Trainline sul turismo durante il Ponte dell’Immacolata: 13 milioni e 254 mila di italiani in vacanza e la tendenza a scegliere il treno come mezzo per gli ... Secondo panorama.it

Ponte 1 maggio, 4 miliardi giro affari con 10 milioni in vacanza - A tanto dovrebbe ammontare la spesa turistica complessiva realizzata nel ponte del 1 maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi. Riporta ansa.it

Tra Italia e Balcani il turismo come 'ponte di pace' - Sono queste le parole che ha usato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per spiegare la visione dietro 'Bridging Destinations', il ... Scrive ansa.it