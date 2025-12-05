Ponte dell’Immacolata sulle strade traffico in aumento Attenzionata anche la Pontina

Arriva il primo fine settimana di dicembre e il ponte dell’Immacolata che di fatto apre il periodo natalizio. Un week end che offre anche l’occasione per i primi viaggi, anche se di breve e media durata, verso località montane o capoluoghi come anche la possibilità di gite ai mercatini di Natale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

