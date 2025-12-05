Ponte dell' Immacolata previsto traffico intenso sulle autostrade e sulla Palermo-Agrigento

Nel Ponte dell'Immacolata sulle autostrade italiane sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti o gite ai mercatini di Natale. La stima è dell'Anas in una nota. Sulla rete Anas della Sicilia per questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

