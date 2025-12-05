Ponte dell’Immacolata previsti oltre 31 milioni di spostamenti sulla rete Anas in Abruzzo attenzionata la statale 16

Traffico in intensificazione nel Ponte dell’Immacolata: sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti eo gite ai mercatini di Natale.Già dal pomeriggio di venerdì. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ponte dell’Immacolata: previsti 31,4 milioni di spostamenti sulla rete Anas! Si intensificano gli spostamenti verso montagne ?, città ? e mercatini di Natale . L’AD di Anas Claudio Andrea Gemme invita alla massima prudenza: ? Rispetta i limiti di velo - facebook.com Vai su Facebook

Ponte dell'Immacolata sulla neve, ma quanto costa sciare? Per tre adulti la spesa può arrivare a 260 euro al giorno Vai su X

Ponte dell’Immacolata, previsti oltre 31 milioni di spostamenti: l'appello di Anas - Per questo lungo weekend è atteso traffico in costante aumento: "Queste festività sono caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza" ... Scrive corrieredellosport.it

Traffico intenso nel Ponte dell’Immacolata: Anas stima oltre 31 milioni di spostamenti - ??Previste partenze verso montagne, città e mercatini natalizi mentre l’Ad Gemme richiama alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza stradale ... Secondo lanuovariviera.it

Ponte 8 dicembre, in viaggio 8 milioni italiani, 76% in Italia - Saranno otto milioni gli italiani che partiranno per il Ponte dell'Immacolata (+1 milione rispetto al 2024) per una spesa complessiva di quasi tre miliardi di euro. msn.com scrive