Ponte dell’Immacolata in Lombardia e traffico ecco le strade da bollino rosso

Milano, 5 dicembre 2025 - Ponte dell'Immacolata e inevitabilmente si annuncia grande traffico sulle strade lombarde. A livello nazionale sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicol i verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti eo gite ai mercatini di Natale, sulla sola rete Anas. Lungo la rete Anas per questo lungo weekend è atteso traffico in costante aumento: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti da e verso i grandi centri urbani come Milano; lunedì pomeriggio per i rientri verso le grandi città. Gli itinerari più battuti venerdì e sabato, saranno verso le località di provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte dell’Immacolata in Lombardia e traffico, ecco le strade da bollino rosso

