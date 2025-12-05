Ponte dell' Immacolata aumento del flusso veicolare anche nel Catanese

In vista del Ponte dell’Immacolata, sulla rete Anas siciliana potrebbe registrarsi un aumento dei flussi veicolari, con Catania indicata tra i nodi potenzialmente più sollecitati. Le giornate festive e l’interesse per mercatini, centri commerciali e mete turistiche potrebbero generare un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

