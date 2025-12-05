Ponte dell’Immacolata a Roma | 3 giorni di eventi nella Capitale

Il ponte dell’Immacolata è alle porte e quest’anno è pronto a regalare ai romani e ai visitatori della Capitale un weekend più lungo del solito: con il 6 dicembre che cade di sabato, il 7 domenica e l’ 8 festivo, molti avranno tre giorni pieni per godersi atmosfere natalizie, mostre, luminarie e grandi eventi in città. La Capitale si prepara con un programma ricchissimo di appuntamenti per tutte le età, tra tradizione, cultura e divertimento. LEGGI ANCHE: Mostre dicembre 2025 a Roma: la guida aggiornata L’omaggio di Papa Leone all’Immacolata. Lunedì 8 dicembre è previsto il momento religioso più atteso del periodo: l’ omaggio di Papa Leone alla statua dell’Immacolata in piazza di Spagna, fissato alle 16:00, in un rito che richiama ogni anno migliaia di fedeli e curiosi, segnando simbolicamente l’inizio del Natale romano. 🔗 Leggi su Funweek.it

