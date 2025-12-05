Ponte dell’Immacolata | 31,4 milioni di viaggi sulle strade Anas

Traffico intenso nel Ponte dell’Immacolata: previsti 31,4 milioni di spostamenti. Anas richiama alla sicurezza e al rispetto delle regole. Nel lungo weekend del Ponte dell’Immacolata, Anas – società del Gruppo FS Italiane – stima circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli sulla propria rete. I viaggi saranno soprattutto di breve e media durata, diretti verso località montane, capoluoghi e centri commerciali, complice la tradizione dei mercatini di Natale. L’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza: “Dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ponte dell’Immacolata: 31,4 milioni di viaggi sulle strade Anas

News recenti che potrebbero piacerti

Ponte dell'Immacolata sulla neve, ma quanto costa sciare? Per tre adulti la spesa può arrivare a 260 euro al giorno Vai su X

METEO PONTE DELL’IMMACOLATA: come sarà il tempo il 6, 7 e 8 dicembre? Se stai organizzando un weekend fuori, una visita ai mercatini o una semplice giornata in famiglia… questa è la notizia che ti serve. Tra anticiclone in arrivo, qualche pioggia residu - facebook.com Vai su Facebook

Ponte dell’Immacolata: 31,4 milioni di spostamenti attesi sulle strade Anas - Sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti in auto sulla rete Anas durante il Ponte dell’Immacolata, con destinazioni principali le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali, tra acqu ... Scrive cn24tv.it

Ponte dell’Immacolata, previsti circa 31,4 milioni di spostamenti: tra gli itinerari più “caldi” la A19 e la A29 - Nel Ponte dell’Immacolata sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acqu ... Riporta mondopalermo.it