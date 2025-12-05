Pompei gli scavi a Civita Giuliana rivelano schiavi meglio nutriti dei cittadini liberi
Paradossalmente, alcuni schiavi romani potevano godere di una nutrizione migliore rispetto ai cittadini liberi della loro epoca. È quanto emerge dalle ultime indagini archeologiche condotte nella villa di Civita Giuliana, situata appena a nord di Pompei, dove un contributo di 140mila euro nell'ambito della "Campagna nazionale di scavi a Pompei e in altri
