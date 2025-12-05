Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 5 Dicembre in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 5 Dicembre. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Argomenti simili trattati di recente
Un pomeriggio magico al Cine Teatro di Brolo! In occasione dell’uscita di Zootropolis 2, oggi il nostro team di Animazione Peter Pan ha trasformato l’ingresso del cinema in un piccolo mondo di colori e divertimento! I bimbi che sono venuti a vedere il film - facebook.com Vai su Facebook
“Myrta Merlino a rischio”, malumore a Mediaset: l’indiscrezione (e il motivo) - Non c’è nulla di certo, è bene dirlo, ma Myrta Merlino potrebbe non restare a lungo alla guida di Pomeriggio 5. Da dilei.it
Pomeriggio 5, Merlino può dire addio, Candela: 'Lascerà dopo due anni' - Stando all'indiscrezione a giugno si concluderà l'esperienza alla conduzione di Pomeriggio 5 per Myrta Merlino. Scrive it.blastingnews.com