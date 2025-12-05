"E’ una sfida cruciale: vincere sarebbe fondamentale, perché ci permetterebbe di accorciare le distanze che ci separano dal primo posto e ci darebbe una grande spinta per il prosieguo della stagione". Il big match fra Grosseto e Prato, in programma domenica (calcio d’avvio alle 14:30) allo stadio "Carlo Zecchini" e valido per la quindicesima giornata del girone E di Serie D, è ormai dietro l’angolo. Il countdown sta volgendo velocemente al termine e in casa biancazzurra cresce l’attesa. Un’attesa quasi febbricitante, come testimoniato dai circa 500 tagliandi acquistati dai tifosi lanieri per sostenere da vicino la squadra allenata da Simone Venturi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polvani, il baluardo, suona la carica: "Vittoria a Grosseto? Fondamentale"