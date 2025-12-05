polizia locale la riorganizzazione degli sportelli

È operativa la riorganizzazione degli sportelli della polizia locale del Circondario. Una piccola rivoluzione che – questo almeno è l’auspicio – punta a rafforzare il presidio sul territorio: grazie alla concentrazione degli orari di ricevimento, il Corpo unico di via Pirandello può liberare personale e "incrementare il numero di pattuglie operative su strada ", come spiegano dal Comando. Gli orari, già entrati in vigore nei diversi presidi comunali, ridisegnano l’accesso ai servizi mantenendo punti di riferimento certi per i cittadini. Il presidio di Imola e comando centrale accoglie il pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

