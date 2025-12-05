Polizia locale la riorganizzazione degli sportelli
È operativa la riorganizzazione degli sportelli della polizia locale del Circondario. Una piccola rivoluzione che – questo almeno è l’auspicio – punta a rafforzare il presidio sul territorio: grazie alla concentrazione degli orari di ricevimento, il Corpo unico di via Pirandello può liberare personale e "incrementare il numero di pattuglie operative su strada ", come spiegano dal Comando. Gli orari, già entrati in vigore nei diversi presidi comunali, ridisegnano l’accesso ai servizi mantenendo punti di riferimento certi per i cittadini. Il presidio di Imola e comando centrale accoglie il pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa sera con la Polizia Locale a San Paolo e a San Liberale. Proseguono le attività di controllo e pattuglia serale. - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale, la riorganizzazione degli sportelli - È operativa la riorganizzazione degli sportelli della polizia locale del Circondario. Scrive ilrestodelcarlino.it
Imola, riorganizzazione della polizia locale: un distaccamento autonomo per Dozza - La polizia locale del Nuovo Circondario ora ha un distaccamento autonomo a Toscanella di Dozza. Segnala corriereromagna.it
Cambia la polizia locale. C’è la riorganizzazione. Nuovo presidio a Dozza: "Ma ora più uniformità" - "Lavorare per migliorare l’uniformità delle modalità di intervento, attualmente ancora piuttosto carente". Secondo ilrestodelcarlino.it
Polizia locale, scatta la riorganizzazione. Più agenti sul territorio e digitalizzazione - Si può parafrasare così la riorganizzazione della Polizia locale presentata dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e dalla comandante Monica Porta, ... Riporta ecodibergamo.it
Polizia locale, la svolta più attesa. Falcone è il nuovo comandante - Il sindaco dà così il via alla riorganizzazione del corpo ... msn.com scrive
Riorganizzazione per ufficio tecnico e polizia locale - Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2024, l’amministrazione comunale programmerà una serie di opere pubbliche. laprovinciapavese.gelocal.it scrive