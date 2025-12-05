Policlinico di Messina ex primario agli arresti per truffa e corruzione

Ilfogliettone.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Stagno D’Alcontres, ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, è agli arresti domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip ed eseguita dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Le accuse sono gravissime: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa aggravata ai danni dello Stato. Un sistema che, secondo la Procura guidata da Antonio D’Amato, sfruttava il potere di influenzare gli appalti per estorcere denaro alle aziende fornitrici. Sospese dall’esercizio della professione anche due sue strette collaboratrici, una dirigente medica e un’ostetrica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

policlinico di messina ex primario agli arresti per truffa e corruzione

© Ilfogliettone.it - Policlinico di Messina, ex primario agli arresti per truffa e corruzione

Contenuti che potrebbero interessarti

policlinico messina ex primarioArrestato l’ex primario del Policlinico di Messina - L’ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina e in passato parlamentare regionale Francesco Stagno d’Alcontres, andato in pensione lo scorso luglio, è finito agli arresti domiciliari ... Da msn.com

policlinico messina ex primarioMessina: arrestato D’Alcontes, ex primario Policlinico universitario, per corruzione - Arresti domiciliari e sequestro di beni per 60 mila euro per corruzione, nei confronti di Francesco Stagno D'Alcontes, ex primario. Scrive meridionews.it

policlinico messina ex primarioCorruzione e truffa, ai domiciliari ex primario del Policlinico di Messina - Su delega della Procura della Repubblica di Messina, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai ... Da canalesicilia.it

policlinico messina ex primarioCorruzione: ai domiciliari l'ex primario del Policlinico Francesco Stagno d'Alcontres - Carabinieri e Guardia di Finanza, su delega della Procura di Messina, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un ex primario del Policlinic ... Secondo rainews.it

policlinico messina ex primarioMessina: Ex primario del Policlinico ai domiciliari. Accusato di corruzione e truffa aggravata - Su delega della Procura della Repubblica di Messina, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli ... Secondo 98zero.com

policlinico messina ex primarioMessina, ex primario agli arresti: due collaboratrici interdette - Maxi inchiesta al Policlinico di Messina: ex primario ai domiciliari per corruzione e truffa, 2 collaboratrici sospese dalla professione ... Secondo ragusah24.it

Cerca Video su questo argomento: Policlinico Messina Ex Primario