Policlinico di Messina ex primario agli arresti per truffa e corruzione

Francesco Stagno D’Alcontres, ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, è agli arresti domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip ed eseguita dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Le accuse sono gravissime: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa aggravata ai danni dello Stato. Un sistema che, secondo la Procura guidata da Antonio D’Amato, sfruttava il potere di influenzare gli appalti per estorcere denaro alle aziende fornitrici. Sospese dall’esercizio della professione anche due sue strette collaboratrici, una dirigente medica e un’ostetrica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Policlinico di Messina, ex primario agli arresti per truffa e corruzione

