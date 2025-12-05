Pogba Monaco il francese continua a mettere minuti nelle gambe | stasera contro il Brest lo spezzone più lungo della stagione Come è andata

Pogba Monaco, il francese gioca oltre venti minuti ma non evita il ko: i monegaschi cadono a Brest, confermata la discontinuità dopo la vittoria col PSG. Nel venerdì sera che ha aperto il quindicesimo turno di Ligue 1, mentre gli occhi del mondo calcistico erano puntati su Washington per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, in Francia si è consumata una sorpresa che ha visto protagonista, seppur nella sconfitta, Paul Pogba. Il centrocampista francese, ex Juventus, sta proseguendo il suo graduale percorso di rientro e la sfida tra Brest e Monaco ha segnato una tappa importante per la sua condizione fisica e mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba Monaco, il francese continua a mettere minuti nelle gambe: stasera contro il Brest lo spezzone più lungo della stagione. Come è andata

Contenuti che potrebbero interessarti

MONACO - Pocognoli: "Pogba si è allenato senza sosta, sta dando il 100% senza risparmiarsi" ift.tt/KI5LfFx Vai su X

Paul Pogba è tornato in campo dopo due anni e lo ha fatto con la consueta eleganza. Lanci precisi, colpi di tacco, passaggi senza guardare: nella sua prima partita con il Monaco ha mostrato subito classe e personalità. Con falcata leggera e testa alta, l’ex cen - facebook.com Vai su Facebook

Pogba-Monaco, contatti continui: il francese giocherà per la prima volta in Ligue 1? - Il centrocampista francese, classe 1993, non ha mai disputata una partita nella Ligue 1; adesso, a sedici anni dall’addio alle giovanili del Le Havre (si trasferì al ... Segnala tuttomercatoweb.com

Pogba Monaco: l’ex Juve è pronto a riprendersi gradualmente una maglia da titolare ma lo spogliatoio… La rivelazione dalla Francia - Pogba Monaco, il francese è tornato in campo dopo un’eternità ma non sarà titolare col PSG: il club predica calma, lo spogliatoio lo vuole leader La lunghissima attesa è finalmente terminata e nel Pri ... Si legge su juventusnews24.com

Monaco, slitta ancora il rientro di Pogba: altro infortunio per il francese - Niente da fare per il rientro in campo di Paul Pogba: il francese è ancora fermo ai box con il Monaco per un altro infortunio Non c’è pace per Paul Pogba, alle prese con un altro infortunio. Si legge su gianlucadimarzio.com

Pogba rinasce al Monaco, una big lo osserva - Paul Pogba torna protagonista: il PSG osserva da vicino il suo rilancio al Monaco Il ritorno di Paul Pogba al calcio competitivo dopo la lunga squalifica ha riacceso l’interesse ... Da tuttojuve.com

Pogba, calvario finito: pronto l'esordio con la maglia del Monaco - Pogba si è trasferito al Monaco nel giugno 2025, firmando un contratto biennale da 320. Secondo tag24.it

Monaco, sarà il week end di Pogba: il francese pronto per tornare in campo - Secondo quanto riporta l’Equipe, Pogba è pronto a tornare in campo: il francese dovrebbe esordire con il Monaco nel week end Forse, questa volta, sarà davvero Pogback. Come scrive gianlucadimarzio.com