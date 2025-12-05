PMI e trasformazione digitale | soluzioni semplici per i processi commerciali

Per molte piccole e medie imprese la trasformazione digitale non è più un progetto lontano, ma una necessità che entra ogni giorno in ufficio insieme a clienti, fornitori e collaboratori. Infatti, chi si occupa quotidianamente della gestione di trattative, preventivi, ordini e pagamenti si accorge di quanto tempo venga assorbito da attività ripetitive, controlli manuali e passaggi che potrebbero essere gestiti in modo più semplice e scorrevole con strumenti digitali pensati proprio per i processi commerciali. Per mettere in atto questo passaggio, però, non servono necessariamente piattaforme complesse o investimenti ingestibili: spesso basta agire con scelte focalizzate sulle aree della relazione con il cliente, dalla fase di preventivo alla fatturazione, passando per la gestione dei pagamenti e dell’anagrafica. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - PMI e trasformazione digitale: soluzioni semplici per i processi commerciali

