Pluribus episodio 3 spiegato e significato del cameo e dell’hdp
dettagli e spoiler sulla settima puntata di pluribus. La sesta puntata di Pluribus ha riservato numerosi colpi di scena, rivelando importanti dettagli sul comportamento degli infetti e introducendo un cameo sorprendente. L’episodio approfondisce le abitudini alimentari di coloro che sono stati contagiati, facendo luce su una pratica inquietante che mette in discussione le condizioni di sopravvivenza del gruppo. Questa analisi si concentra sulle caratteristiche principali che emergono dall’ultima stagione, offrendo una visione completa dei temi trattati e dei personaggi coinvolti. l’oscura verità sulle consumazioni degli infetti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Rhea Seehorn ha confermato che la voce che appare nell'ultimo episodio di "Pluribus" era effettivamente quella di Patrick Fabian, co-protagonista di "Better Call Saul". "Mi hanno sorpreso... Sono abbastanza sicura che si potesse vedere la mia reazione: "Cos - facebook.com Vai su Facebook
Pluribus: spiegazione della scena più controversa dell'episodio 4 - Una scena drammatica di Pluribus mette Carol davanti a scelte estreme, tra etica, rischio e la misteriosa mente collettiva aliena. Riporta serial.everyeye.it