Playstation sostituisce gli avatar generati dallintelligenza artificiale con sfondi per affrontare la polemica

Jumptheshark.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recente controversie legate all’uso dell’intelligenza artificiale nel settore videoludico stanno coinvolgendo anche PlayStation, spinta da alcune scelte che hanno suscitato dubbi e critiche tra gli utenti. Questo articolo analizza i dettagli di quanto accaduto, le reazioni della community e le possibili implicazioni future per l’azienda. l’uso di avatar generati dall’IA e le correzioni di Sony. le prime immagini sospette e la reazione degli utenti. Durante un evento promozionale, PlayStation ha distribuito dei avatar gratuiti come parte di un calendario dell’Avvento, destinati ai profili PS5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

playstation sostituisce gli avatar generati dallintelligenza artificiale con sfondi per affrontare la polemica

© Jumptheshark.it - Playstation sostituisce gli avatar generati dallintelligenza artificiale con sfondi per affrontare la polemica

Scopri altri approfondimenti

PlayStation: come sbloccare un Avatar gratis di Days Gone Remastered - Allora dovreste approfittare dell'iniziativa di Sony Bend Studios e accaparrarvi un esclusivo avatar gratuito dedicato a Days Gone ... Secondo everyeye.it

Sony regala diversi avatar per i 30 anni di PlayStation, ecco come ottenerli - Sony ha lanciato un Calendario dell'Avvento digitale per celebrare il 30° anniversario di PlayStation, offrendo avatar esclusivi per PS4 e PS5 (acquistabile su Amazon) in Germania e Austria. Da tomshw.it

PlayStation 30th Anniversary: scopri i codici per scaricare gratis i nuovi avatar - Come parte dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario di PlayStation, Sony ha lanciato anche uno speciale Calendario dell'Avvento in alcuni paesi come Germania e Austria, regalando avatar ... Da everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Playstation Sostituisce Avatar Generati