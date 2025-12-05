PlayStation inaugura il periodo natalizio con un’iniziativa pensata per coinvolgere e sorprendere la sua community: il Calendario dell’Avvento #PlayStationAdvent. Grazie a questa iniziativa, per 24 giorni, quindi dal 1° al 24 dicembre, il profilo Instagram di PlayStation Italia aprirà quotidianamente una casella video ricca di sorprese, contenuti e premi dedicati ai fan. L’obiettivo è trasformare l’attesa delle feste in un percorso giocoso e partecipativo, capace di unire tradizione e passione per il gaming. Ogni giornata offrirà la possibilità di partecipare a un concorso che mette in palio alcuni dei prodotti più desiderati dell’ecosistema PlayStation: dalle PS5 Digital Edition e PS5 Pro agli accessori più recenti come il DualSense Chroma Pearl, PS VR2, le Pulse Elite e PlayStation Portal, fino a una selezione di titoli per PS5, tra cui Astro Bot, vincitore del Game of the Year 2024. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation celebra la magia delle feste con il Calendario dell’Avvento #PlayStationAdvent