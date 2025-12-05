Playoff Mondiali l’ex medico della Nazionale è sicuro | l’Italia conquisterà la qualificazione Ecco le sue dichiarazioni

Calcionews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Playoff Mondiali, l’ex medico della Nazionale si espone: l’Italia ce la farà a qualificarsi. Le sue parole sul tema La vigilia del sorteggio per la fase a gironi del Mondiale 2026 porta con sé grande attesa per la Nazionale Italiana e per l’intero panorama calcistico internazionale. L’appuntamento è fissato per domani alle 18:00 (ora italiana), . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

playoff mondiali l8217ex medico della nazionale 232 sicuro l8217italia conquister224 la qualificazione ecco le sue dichiarazioni

© Calcionews24.com - Playoff Mondiali, l’ex medico della Nazionale è sicuro: l’Italia conquisterà la qualificazione. Ecco le sue dichiarazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

playoff mondiali l8217ex medicoPlayoff Mondiali, parla così l'ex medico della Nazionale - Playoff Mondiali, Andrea Ferretti, ex medico della Nazionale, parla così delle sfide che attendono l’Italia di Gattuso. Segnala milannews24.com

Sorteggi playoff Mondiali: orario e come vederli in tv e streaming - Ai playoff, in programma a marzo 2026, parteciperanno tutte le nazionali che hanno chiuso in seconda posizione il proprio gruppo di qualificazione. Secondo corrieredellosport.it

Sorteggio Playoff Mondiali 2026 con l'Italia: l'orario e dove vederlo in tv e streaming - Chiuso il girone di qualificazione al secondo posto (alle spalle della Norvegia), la strada che porta al Mondiale per l'Italia passerà ancora una volta dai playoff, per la terza volta di fila. Si legge su sport.sky.it

Sorteggio playoff Mondiali 2026, quando e dove vederlo: data e orario - L'Italia si è arresa alla superiorità della Norvegia e per la terza volta di fila saranno i playoff a decretare l'eventuale qualificazione degli ... Secondo sport.sky.it

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF MONDIALI 2026/ Italia Irlanda del Nord, poi Galles o Bosnia (Oggi 20 novembre 2025) - Diretta sorteggio playoff Mondiali 2026 streaming video Rai: l’Italia contro l'Irlanda del Nord, poi avremmo Galles o Bosnia (oggi giovedì 20 novembre 2025) DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF MONDIALI 2026: ... Secondo ilsussidiario.net

Sorteggio playoff Mondiali 2025, Italia agli spareggi: data, orario e possibili avversarie - L’Italia di Gattuso (è la terza volta consecutiva per la Nazionale azzurra di calcio, le precedenti due è ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Playoff Mondiali L8217ex Medico