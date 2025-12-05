Playoff Mondiali GDS | Concesso stage a Gattuso ma la Serie A non si…

Playoff Mondiali. La qualificazione dell’ Italia alla Coppa del Mondo 2026 rappresenta una priorità assoluta per il nostro calcio. Dopo l’assenza nelle ultime due edizioni del torneo, un’eventuale ed ulteriore eliminazione ai playoff sarebbe a dir poco tragica. Per questo motivo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico Gennaro Gattuso avrà l’occasione di visionare i giocatori in uno stage preliminare tra febbraio e marzo 2026, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per gli impegni decisivi. Lo stage permetterà al tecnico di valutare ogni calciatore con attenzione, curando aspetti tecnici e tattici, e definire una rosa competitiva in vista dei playoff di qualificazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

