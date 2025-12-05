Planetel Green | la tua scelta smart e sostenibile
Con connessione di qualità non si fa riferimento solo alla velocità. Significa anche fare scelte concrete e sostenibili. Cosa c’è di meglio, allora, della proposta per i privati Planetel Green, una soluzione che unisce la Fibra ottica ultraveloce Planetel con il valore della tecnologia ricondizionata. Un’offerta già molto apprezzata, che merita di tornare sotto i riflettori perché oggi più che mai rappresenta un modo responsabile, conveniente e moderno di costruire il proprio ecosistema digitale. Perché oggi ha senso parlare di Planetel Green. Viviamo in un contesto in cui, inevitabilmente, tutti siamo più attenti a ciò che acquistiamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
