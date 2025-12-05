Più sicurezza in ambito Fsi | nel 2026 l’istituzione del nucleo stabile di FS Security a Foggia

Foggiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più sicurezza in ambito Fsi a Foggia, dove nel 2026 è prevista l’istituzione del nucleo stabile di FS Security. Lo annuncia in una nota stampa il consigliere comunale Pasquale Cataneo: “Le esortazioni per la realizzazione di un piano sicurezza per Foggia e l’intera Capitanata con misure. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Sicurezza Ambito Fsi