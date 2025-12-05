Più luce in via Messina Marine nuova tecnologia per gli impianti

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la luce in via Messina Marine, nei pressi del bar del bivio. "Una strada da tempo caratterizzata da condizioni di scarsa visibilità e pericolosità sarà finalmente oggetto di intervento", si legge in una nota del presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico e del consigliere Giuseppe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Messina, paura a villaggio Aldisio: palo della luce si spezza e crolla su una casetta FOTO - In via Rosso da Messina, a villaggio Aldisio, un palo della pubblica illuminazione si è spezzato crollando su una delle casette della stradina parallela al viale Gazzi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Luce Via Messina