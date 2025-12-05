Più luce in via Messina Marine nuova tecnologia per gli impianti
Torna la luce in via Messina Marine, nei pressi del bar del bivio. "Una strada da tempo caratterizzata da condizioni di scarsa visibilità e pericolosità sarà finalmente oggetto di intervento", si legge in una nota del presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico e del consigliere Giuseppe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Capo Peloro, Messina Il punto in cui Ionio e Tirreno si incontrano e trasformano il paesaggio in qualcosa di unico. La luce cambia di continuo e il vento porta con sé storie antiche. Uno dei luoghi che ricordano ogni giorno quanto sia straordinaria la nostra Sicil - facebook.com Vai su Facebook
Messina, paura a villaggio Aldisio: palo della luce si spezza e crolla su una casetta FOTO - In via Rosso da Messina, a villaggio Aldisio, un palo della pubblica illuminazione si è spezzato crollando su una delle casette della stradina parallela al viale Gazzi. Come scrive msn.com