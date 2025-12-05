Più libri più liberi protesta contro Passaggio al bosco | anche Augias diserta

Tendoni neri copriranno alcuni degli spazi di Più libri più liberi. Mezz’ora di protesta a partire dalle 15 di domani con l’intento di porre l’accento sul fatto di essere “contrari alle pubblicazioni di Passaggio al Bosco“. E’ questa la concretizzazione del dissenso nato tra gli stand, e non solo, per la presenza alla fiera della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Più libri più liberi, protesta contro Passaggio al bosco: anche Augias diserta

Piccoli lettori, grande divertimento! A Più libri più liberi Pera Toons incanta il pubblico dell'Auditorium e ci dà appuntamento su Rai Gulp per la serie "Prova a non ridere"! #peratoons #RaiKids #provaanonridere #piulibri25 #RadiocorriereTv - facebook.com Vai su Facebook

La pessima idea del falò dei libri a Più Libri Più Liberi. Di @maurizio_crippa Vai su X

LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Lo riporta ilsussidiario.net

Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... ilmessaggero.it scrive

Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. dilei.it scrive

Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Scrive romatoday.it

Più libri più liberi. L’insostenibile leggerezza del leggere - Franz Kafka dà un altro criterio per la lettura: «Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi leggendolo? Da repubblica.it

Al via Più libri più liberi, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria. Scrive romatoday.it