Più libri più liberi | più lettori giovani nel 2025
Roma, 5 dicembre 2025 – In Italia nel 2025 sono cresciute del 4% le persone tra i 15 e i 74 anni che si dichiarano lettrici e lettori (almeno un libro letto anche in parte negli ultimi dodici mesi, compresi e-book e audiolibri), raggiugendo i 33,9 milioni: sono adesso il 76% della popolazione, contro il 73% dell’anno precedente. La crescita riguarda tutte le fasce d’età: tra i 15-17 anni i lettori sono cresciuti del 5% nell’ultimo anno e sono adesso l’89% della popolazione, nella fascia 18-34 anni sono cresciuti del 2% e sono ora l’82%, nella fascia 35-54 anni sono cresciuti del 3% e sono ora il 79%, nella fascia 55-74 anni sono cresciuti del 2% e sono ora il 68%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Piccoli lettori, grande divertimento! A Più libri più liberi Pera Toons incanta il pubblico dell'Auditorium e ci dà appuntamento su Rai Gulp per la serie "Prova a non ridere"! #peratoons #RaiKids #provaanonridere #piulibri25 #RadiocorriereTv - facebook.com Vai su Facebook
La pessima idea del falò dei libri a Più Libri Più Liberi. Di @maurizio_crippa Vai su X
LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. ilsussidiario.net scrive
Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Da ilmessaggero.it
Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. Come scrive dilei.it
Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Lo riporta romatoday.it
Più libri più liberi. L’insostenibile leggerezza del leggere - Franz Kafka dà un altro criterio per la lettura: «Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi leggendolo? Lo riporta repubblica.it
Al via Più libri più liberi, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria. Segnala romatoday.it