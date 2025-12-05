Più libri più liberi la protesta delle case editrici | oscureranno gli stand contro ‘Passaggio al Bosco’

Si svolgerà sabato alle 15 la protesta delle case editrici nel corso di ‘ Più libri più liberi ‘, la fiera romana della piccola e media editoria in corso alla Nuvola dell’Eur, contro la presenza alla manifestazione di ‘ Passaggio al Bosco ‘, casa editrice accusata di pubblicazioni di matrice nazifascista. Alcuni stand, tra cui quello di Fandango, si oscureranno simbolicamente per mezz’ora, in cui gli spazi saranno inaccessibili ai visitatori. La protesta dunque prosegue dopo la lettera inviata da oltre 80 nomi della cultura, che chiedevano spiegazioni all’Aie (Associazione Italiana Editori, organizzatrice della fiera, ndr) sulla presenza di ‘Passaggio al Bosco’ e il forfait della fiera da parte di alcuni nomi noti come il fumettista Zerocalcare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Più libri più liberi, la protesta delle case editrici: oscureranno gli stand contro ‘Passaggio al Bosco’

