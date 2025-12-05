Più libri più liberi il caso del volume contro Meloni ‘bandito’ e poi riammesso

Continuano le polemiche attorno alla fiera Più libri più liberi, in corso a Roma. E stavolta non c’entra la presenza di Passaggio al Bosco, che ha portato al forfait di Zerocalcare e a una protesta annunciata per sabato 6 dicembre. Bensì un libro che critica Giorgia Meloni, ‘bandito’ e poi ‘riammesso’ tra gli stand della fiera in corso alla Nuova dell’Eur. LEGGI ANCHE: Passaggio al bosco e la pubblicità gratuita dell’indignazione Cosa è successo alla Nuvola dell’Eur. Secondo quando raccontato da Laura Pacelli, responsabile della casa editrice Graphofeel, durante il montaggio dello stand un funzionario della Regione Lazio si era avvicinato, chiedendo di non esporre il libro Io non voto Giorgia che, scritto dalla docente liceale romana Giovanna Musilli, come da titolo critica la destra al governo e la figura della premier. 🔗 Leggi su Lettera43.it

