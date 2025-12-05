Più libri più liberi il caso del volume contro Meloni ‘bandito’ e poi riammesso
Continuano le polemiche attorno alla fiera Più libri più liberi, in corso a Roma. E stavolta non c’entra la presenza di Passaggio al Bosco, che ha portato al forfait di Zerocalcare e a una protesta annunciata per sabato 6 dicembre. Bensì un libro che critica Giorgia Meloni, ‘bandito’ e poi ‘riammesso’ tra gli stand della fiera in corso alla Nuova dell’Eur. LEGGI ANCHE: Passaggio al bosco e la pubblicità gratuita dell’indignazione Cosa è successo alla Nuvola dell’Eur. Secondo quando raccontato da Laura Pacelli, responsabile della casa editrice Graphofeel, durante il montaggio dello stand un funzionario della Regione Lazio si era avvicinato, chiedendo di non esporre il libro Io non voto Giorgia che, scritto dalla docente liceale romana Giovanna Musilli, come da titolo critica la destra al governo e la figura della premier. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Piccoli lettori, grande divertimento! A Più libri più liberi Pera Toons incanta il pubblico dell'Auditorium e ci dà appuntamento su Rai Gulp per la serie "Prova a non ridere"! #peratoons #RaiKids #provaanonridere #piulibri25 #RadiocorriereTv - facebook.com Vai su Facebook
La pessima idea del falò dei libri a Più Libri Più Liberi. Di @maurizio_crippa Vai su X
LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Si legge su ilsussidiario.net
Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Segnala ilmessaggero.it
Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. Lo riporta dilei.it
Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Secondo romatoday.it
Più libri più liberi. L’insostenibile leggerezza del leggere - Franz Kafka dà un altro criterio per la lettura: «Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi leggendolo? Riporta repubblica.it
Al via Più libri più liberi, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria. Si legge su romatoday.it