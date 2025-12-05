‘Più Libri Più Liberi 2025’ dalle polemiche all’intelligenza artificiale alla Nuvola dell’Eur

Roma, 5 dicembre 2025 – Jane Austen è la protagonista di ‘ Più Libri Più Liberi 2025’, non solo perché il tema ufficiale è “Ragioni e sentimenti”, ma anche perché ciò che accade alla Nuvola dell’Eur somiglia a un suo romanzo riscritto da Karl Popper, sospeso tra emozioni e paradosso della tolleranza. In primo piano, la domanda che agita il pubblico (social e non): fino a che punto il pluralismo di una fiera può spingersi senza smarrire il patto costituzionale che la fonda? La polemica. INAUGURAZIONE DI 'PIU' LIBRI PIU' LIBERI' STAND ZERO CALCARE Al centro della tempesta c’è lo stand di Passaggio al Bosco, casa editrice legata a Casaggì Firenze, simbolo della destra identitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Più Libri Più Liberi 2025’, dalle polemiche all’intelligenza artificiale alla Nuvola dell’Eur

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora polemiche a "Più Libri più liberi': gli organizzatori avrebbero 'censurato' il libro edito da Graphofeel, vietando di presentarlo al proprio stand - facebook.com Vai su Facebook

La pessima idea del falò dei libri a Più Libri Più Liberi. Di @maurizio_crippa Vai su X

LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Scrive ilsussidiario.net

Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Come scrive ilmessaggero.it

«Più Libri più liberi», al via la fiera con dedica a Giulia Cecchettin - Si è aperta nel ricordo di Giulia Cecchettin la fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, con oltre 600 appuntamenti e più di 400 persone impegnate a far girare tutta la macchina alla ... roma.corriere.it scrive

Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Si legge su romatoday.it

Più libri più liberi, a Roma cinque giornate dedicate alla cultura - Ben 594 espositori e oltre 600 appuntamenti, interessanti incontri, tavole rotonde, reading, imperdibili spettacoli e laboratori per cinque giornate dedicate alla cultura. Si legge su romatoday.it

Più libri più liberi. L’insostenibile leggerezza del leggere - Franz Kafka dà un altro criterio per la lettura: «Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi leggendolo? repubblica.it scrive