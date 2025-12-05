Più libri meno liberi L’antifascismo del vado o non vado?

Roma, 5 dic – L’antifascismo passa alla fase due, il boicottaggio. Dopo l’annuncio della partecipazione della casa editrice fiorentina Passaggio al Bosco alla kermesse libraria Più libri – Più liberi, l’antifascistaglia istituzionale e non è insorta, capitanata dal denunciante Emanuele Fiano, ex deputato del Pd. Gli editori antifascisti hanno infatti organizzato una raccolta firme, per chiedere all’Associazione Italiana Editori – organizzatrice dell’evento – di escludere lo stand della casa editrice identitaria dalla fiera. Un atteggiamento mafioso in piena regola, con gli strillanti intellettualoidi “democratici” uniti nel chiedere al padrone di casa – l’AIE – di eseguire i propri ordini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

