Più libri meno liberi L’antifascismo del vado o non vado?
Roma, 5 dic – L’antifascismo passa alla fase due, il boicottaggio. Dopo l’annuncio della partecipazione della casa editrice fiorentina Passaggio al Bosco alla kermesse libraria Più libri – Più liberi, l’antifascistaglia istituzionale e non è insorta, capitanata dal denunciante Emanuele Fiano, ex deputato del Pd. Gli editori antifascisti hanno infatti organizzato una raccolta firme, per chiedere all’Associazione Italiana Editori – organizzatrice dell’evento – di escludere lo stand della casa editrice identitaria dalla fiera. Un atteggiamento mafioso in piena regola, con gli strillanti intellettualoidi “democratici” uniti nel chiedere al padrone di casa – l’AIE – di eseguire i propri ordini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Se non ci fosse la polemichina, non sarebbe Più libri Più liberi. Sarebbe meno divertente. - facebook.com Vai su Facebook
I B. ordinano: meno tasse alle holding e sgravi ai libri Leggi Il Fatto Quotidiano ilfat.to/primapagina Vai su X
Più libri più liberi: la fiera del libro perfetta per il ponte dell’Immacolata - Più libri più liberi 2025 torna a Roma dal 4 all’8 dicembre con 569 editori, oltre 700 eventi e un programma ricco per celebrare la piccola e media editoria. Come scrive libreriamo.it
«Più libri, più liberi», folla e polemiche alla fiera dell'editoria alla Nuvola - Fino a lunedì la manifestazione dedicata a piccoli e medi editori. msn.com scrive
Più libri e meno liberi: i piccoli editori archiviano Valerio-flop - La direttrice di Plpl è sotto attacco della piccola editoria per l’insuccesso della Fiera proprio mentre il filosofo Caffo, dopo la polemica, viene condannato in primo grado a 4 anni ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Al via Più libri più liberi, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria. Scrive romatoday.it
"Più libri più liberi". Un consiglio: meno ideologia più pluralismo - Avrebbe dovuto essere l'edizione di consacrazione di Chiara Valerio ma si è trasformata in un regolamento di conti nel mondo dell'amichettismo culturale. Da ilgiornale.it
Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Scrive romatoday.it