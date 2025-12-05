Non solo un grande evento sportivo di portata globale. Le Olimpiadi invernali di Milano- Cortina 2026 rappresentano una delle più interessanti sfide infrastrutturali, economiche e sociali per il nostro Paese. I Giochi, infatti, sono un’occasione strategica per portare avanti investimenti e rilanciare territori strutturalmente fragili, migliorare la connettività e imprimere un’accelerazione verso processi di rigenerazione urbana e coesione territoriale che, diversamente, avrebbero richiesto decenni. Fondamentale in tal senso, allora, è il potenziamento della rete elettrica, grazie agli ingenti investimenti messi in campo da Terna tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Più energia coi Giochi