Pista da sci gratis nel parco in Brianza per Natale

Una pista da sci gratuita in un parco della Brianza. Non è uno scherzo ma l'iniziativa pensata dal comune di Arcore all'interno del Christmas Village di Villa Borromeo per il periodo natalizio.L'iniziativaLa pista da sci di fondo è stata inaugurata lo scorso 29 novembre. è stata allestita in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

