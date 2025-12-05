Pisa vs Parma quattordicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. In palio tre punti significativi che serviranno per definire quale delle due squadre può raggiungere la salvezza agevolmente. Pisa vs Parma si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi. PISA VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante una buona prestazione, i toscani non sono riusciti ad evitare la sconfitta contro l’Inter. La squadra di Gilardino però non ha intenzione di perdersi d’animo e spera di riprendere da dove aveva lasciato prima di affrontare i nerazzurri, ovvero da sei risultati utili di fila. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pisa vs Parma, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

