Inter News 24 e perché ha avuto questo riscontro. Notte magica per Francesco Pio Esposito, che ha trovato la sua prima rete al “Meazza” con la maglia dell’ Inter nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia. Il momento più iconico, però, è avvenuto al momento del cambio: come evidenzia l’edizione odierna de Il Giorno, il video del suo rientro in panchina è diventato immediatamente virale sui social. Le immagini mostrano i compagni di squadra che lo attendono e lo accolgono replicando scherzosamente la sua tipica esultanza “dei muscoli”, un gesto che testimonia la grande coesione dello spogliatoio e l’affetto del gruppo per il promettente classe 2005. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito, l’abbraccio di tutta la panchina in Inter Venezia fa il giro del web: cos’è successo

