Pino dell’Arenella tensioni al presidio e taglio rinviato Legambiente | Delusi da Comune di Napoli
Tempo di lettura: 2 minuti Rinviato ancora (per ora) l’abbattimento dello storico pino dell’Arenella, posto all’incrocio tra via Netti e via Naccherino. Ma è stata una mattinata di tensioni. Stamane era annunciato il taglio del Pinus Pinea, appartenente ad un condominio. La decisione di abbatterlo è giunta mesi fa, dopo perizia di un esperto, cui si sono rivolti i proprietari. Il documento attesterebbe una situazione di pericolo, derivante dallo stato dell’albero. Contro la decisione, sin dall’inizio c’è l’opposizione degli ambientalisti. E anche oggi è andato in scena un presidio di protesta. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
