Pif scelto il nuovo direttore artistico | è il maestro Cesare Chiacchiaretta
Fin da giovanissimo si è dedicato allo studio della fisarmonica per poi intraprendere e affiancargli quello del bandoneon e nel corso degli anni è stato premiato nei più importanti concorsi nazionali e internazionali ottenendo tra gli altri il primo premio, nel 1993, al Concorso internazionale "Città di Castelfidardo". Oggi ha la cattedra al Conservatorio di Pesaro il maestro Cesare Chiacchiaretta, presentato ieri in Comune che l’ha investito del prestigioso ruolo di direttore artistico del prossimo Premio internazionale della fisarmonica, il 51esimo, che si terrà dal 9 al 13 settembre 2026. "Arrivo in punta di piedi dopo i grandi direttori che mi hanno preceduto, Picchio, Ruggeri, Spaccarotella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
+++ SCELTO IL NUOVO VICE SINDACO DI CATANIA +++ https://qds.it/comune-di-catania-massimo-pesce-e-il-nuove-vice-sindaco/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook
Un fedelissimo alla Fed. Trump ha già scelto chi sarà il nuovo governatore al posto di Powell Vai su X
Potenza, scelto il nuovo Direttore Sportivo: vicina la firma di Di Bari. Annuale più opzione - Si è conclusa l'avventura del Direttore Sportivo Enzo De Vito al Potenza, con lo stesso che ieri, come annunciato dal club, ha risolto il contratto che lo legava ai rossoblù, salutando poi la piazza ... Si legge su tuttomercatoweb.com