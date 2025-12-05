Pif scelto il nuovo direttore artistico | è il maestro Cesare Chiacchiaretta

Fin da giovanissimo si è dedicato allo studio della fisarmonica per poi intraprendere e affiancargli quello del bandoneon e nel corso degli anni è stato premiato nei più importanti concorsi nazionali e internazionali ottenendo tra gli altri il primo premio, nel 1993, al Concorso internazionale "Città di Castelfidardo". Oggi ha la cattedra al Conservatorio di Pesaro il maestro Cesare Chiacchiaretta, presentato ieri in Comune che l’ha investito del prestigioso ruolo di direttore artistico del prossimo Premio internazionale della fisarmonica, il 51esimo, che si terrà dal 9 al 13 settembre 2026. "Arrivo in punta di piedi dopo i grandi direttori che mi hanno preceduto, Picchio, Ruggeri, Spaccarotella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

