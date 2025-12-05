Pietro De Luca PD | Giunta Fico sarà politica e di alto profilo

Tempo di lettura: 2 minuti “ La giunta di Roberto Fico sarà politica e di alto profilo”. Lo ha affermato a Salerno il segretario regionale del Pd Piero De Luca sottolineando che la coalizione sta lavorando affinché all’interno ci siano “ le migliori competenze e le migliori professionalità in grado di portare avanti il programma presentato ai nostri cittadini”. “ Prima ancora di discutere di alchimie, di nomi, di criteri – ha aggiunto indicando qual è l’obiettivo che si è posto il campo largo che ha vinto in Campania – credo sia doveroso ragionare sui profili che dovranno comporre una squadra che dovrà essere all’altezza della responsabilità che i nostri cittadini campani ci hanno affidato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

