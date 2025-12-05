Pietrangeli il principe del tennis
A 92 anni se n’è andato il primo italiano a vincere due volte Parigi. Ma lui andava orgoglioso soprattutto della coppa Davis del 1976 vinta da capitano contro il Cile. 🔗 Leggi su Panorama.it
Nicola Pietrangeli, il Principe del tennis vivrà in eterno nel campo più bello del mondo a Roma - Nicola Pietrangeli, scomparso il 1° dicembre all'età di 92 anni, è stato l'italiano più vincente della storia prima dell'avvento di Jannik Sinner. Da eurosport.it
Il tennis italiano piange Pietrangeli Addio al principe del tennis - Ma il successo più bello per lui era stata la Coppa Davis del 1976 vinta da capitano. Lo riporta panorama.it
Nicola Pietrangeli: glorioso principe del tennis italiano - Il 1° Dicembre di questo mese, a Roma è morto Nicola Pietrangeli, riconosciuto come uno dei migliori tennisti italiani di sempre, avendo raggiunto il terzo posto nel ranking mondiale in singolare tra ... Da comunicati-stampa.net
Nicola Pietrangeli, si spegne il principe del tennis italiano - Il tennis italiano perde oggi una delle sue figure più luminose: Nicola Pietrangeli è morto a Roma all’età di 92 anni, lasciando un vuoto che nessun risultato potrà colmare del tutto. Scrive agrpress.it
Nicola Pietrangeli, l'ultimo addio al campione del tennis italiano. I funerali a Roma - Nel pomeriggio si sono tenute, in forma privata, le esequie nella vicina chiesa di Santa Maria Gran Madre di Dio. Si legge su tg.la7.it
L’addio a Nicola Pietrangeli, il Principe Alberto ricorda un amico vero: “Per me è stato sempre presente” - Commovente la camera ardente allestita al Foro Italico per Nicola Pietrangeli: nessuno trattiene la commozione, da Licia Colò al Principe Alberto ... Lo riporta dilei.it