piccola ostrica esce oggi il nuovo singolo del cantautore atarde

5 dic 2025

Esce oggiPiccola ostrica ’, il nuovo singolo del cantautore anconetano Atarde, al secolo Leonardo Celsi. E’ un ritorno discografico che sorprende per delicatezza e profondità. Il brano si muove come una creatura degli abissi: lento, curioso, capace di cambiare direzione senza perdere mai il proprio centro emotivo. La storia è ambientata nel profondo del mare, uno spazio simbolico e reale insieme, dove la luce arriva filtrata e ogni movimento ha un peso diverso. L’ostrica diventa immagine di fragilità e protezione, di chi sceglie di chiudersi per difendersi ma custodisce qualcosa di prezioso al suo interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

