Picchiato e derubato in treno Condannati tre uomini per rapina

Aveva chiesto ad alcuni passeggeri del treno, che stavano gridando e bevendo alcol, di smetterla. Per tutta risposta fu picchiato e derubato. Per quest’aggressione, avvenuta il 23 maggio, sono stati accusati tre uomini di origine magrebina: processati con il rito abbreviato, ieri sono stati condannati dal giudice Silvia Guareschi (in foto) a 3 anni per rapina aggravata, in linea con le richieste del pubblico ministero Giulia Galfano. È stata depennata l’aggravante dell’uso dell’arma, una bottiglia a mo’ di oggetto contundente. Il 24enne ghanese residente a Parma era finito nel mirino per aver richiamato a un comportamento decoroso sul treno regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchiato e derubato in treno. Condannati tre uomini per rapina

