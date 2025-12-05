AGI - Ha passato la sua prima notte in una cella del carcere di Montacuto, ad Ancona, Nazif Muslija, il cinquantenne rumeno, unico indagato per l' uccisione a colpi di un tubo da cantiere al viso e al torace, della moglie Sadijde. Lo cercavano anche fuori dalle Marche, inseguito da un mandato di cattura internazionale; ieri pomeriggio, intorno alle 18, l'ha ritrovato il cane di un cacciatore in un bosco a Sant'Anna di Matelica, in provincia di Macerata, a 40 chilometri dalla casa di Via Garibaldi, nella frazione Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), dove è stato commesso il delitto. Il cane l'ha fiutato, il cacciatore ha tagliato la corda che lo faceva penzolare da un albero e ha chiamato i soccorsi, i medici hanno fatto il resto, medicandolo e consentendo ai carabinieri di trasferirlo in carcere. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Picchiata e uccisa in casa, il marito in carcere. Aveva tentato il suicidio