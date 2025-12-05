Piazzapulita Silvia Salis scende in campo | No alle primarie sono divisive
Da Silvia Salis, ospite di Piazzapulita su La7, arriva un'altra bella botta al castello di carte di Elly Schlein e del Pd. La sindaca di Genova, fin dalla sua elezione assai attiva nel dibattito nazionale tanto da venire indicata da molti come possibile candidata premier del campo largo, dice un secco no alle primarie di centrosinistra. Un rifiuto che assomiglia tanto a una auto-candidatura da premier senza passare dalle forche caudine del voto degli elettori. "La sinistra e in generale il campo progressista credo abbiano bisogno di unione - premette -. Le primarie sono uno strumento divisivo, perché se ci pensate per uno o due mesi bisogna andare in giro a dire perché tu sei meglio dell'altro candidato del campo progressista, quindi in qualche modo banalizzando ne devi parlare male ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#piazzapulita Silvia Salis: "L'elettorato di destra richiede meno coerenza rispetto a quello di sinistra". - facebook.com Vai su Facebook
"Una sinistra che parla di sviluppo economico e giustizia sociale" L'intervista a Silvia Salis, sindaca di Genova la7.it/piazzapulita/v… #piazzapulita Vai su X
Silvia Salis contraria alle primarie di coalizione: "Sono uno strumento divisivo" - La sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenendo a Piazzapulita, si dichiara contraria alle primarie di coalizione. Riporta la7.it
Piazzapulita, ospiti stasera: un'inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi di Milano-Cortina. Tutti i temi - Oggi 4 dicembre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli . Da affaritaliani.it
Protesta all’ex ILVA di Genova, Silvia Salis scende in piazza in solidarietà con i lavoratori - Silvia Salis scende in piazza con i lavoratori dell’ex ILVA di Genova per solidarietà e sostegno alle loro rivendicazioni. Da la7.it