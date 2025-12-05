“Si spendono soldi per non fare un tubo, ma col tubino elegante!” Cronache amare (& parecchio incazzate) Arezzo – Roba da romanzo comico, se non fosse vera come le multe. La telenovela di Piazza Saione pare scritta da un autore col gomito pesante e la memoria corta: prima si presenta un progetto nuovo di pacca senza chiedere manco a un piccione della piazza se gli andava bene, poi si scopre che gli alberi sono sani — e dunque via col piano tipo: tagliamoli lo stesso, tanto fanno ombra e non si vede bene niente. Ma ecco il colpo di scena: i cittadini si girano, firmano a valanga, protestano, urlano “lasciateci gli alberi o vi piantiamo noi!” e alla fine la Giunta ci ripensa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piazza Saione: un milione per fare il nulla!