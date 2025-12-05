Piazza Pizzarello viabilità da cambiare

Il tema della sicurezza stradale in piazza Pizzarello torna al centro del consiglio comunale. David Miliozzi (Macerata Insieme), infatti, ha presentato una mozione che verrà discussa nella prossima seduta. Il consigliere, dopo aver sottolineato le pessime condizioni della strada attorno al cantiere dell’incompiuta, gli altri cantieri aperti in queste settimane per sistemare la viabilità che spesso costringono i cittadini a lasciare le auto in posizioni critiche, chiede all’amministrazione di "trovare una soluzione alla viabilità, monitorando con maggiore attenzione lo stato delle cose nell’area in questione e di creare un tavolo con le associazioni sindacali coinvolte e con i responsabili del trasporto urbano ed extraurbano per valutare l’opportunità di intervenire con dei cambi della viabilità riguardanti l’area analizzata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Piazza Pizzarello, viabilità da cambiare"

