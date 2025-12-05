Piazza piena di macchine davanti alla scuola anche i bimbi protestano

Suona la campanella delle scuole elementari di Villazzano e la piazza si trasforma in una sorta di concessionario sovraffollato. Il tutto, nonostante i numerosissimi parcheggi (spesso vuoti durante l'orario scolastico) presenti nella frazione. Pure i piccoli alunni della scuola hanno deciso di.

Piazza piena di macchine davanti alla scuola, anche i bimbi protestano - È apparsa la scritta "Via le auto dalla piazza", riferendosi a quanto accade a Villazzano E il tema è finito anche in consiglio comunale ... Scrive trentotoday.it

